Biden'den Trump'a ara seçim uyarısı

"Demokrasi tehdit altında"

VOA'nıngöre, Başkan Biden, "Siyasi şiddeti reddeden hepimiz, ki Amerikalılar'ın ezici çoğunluğunun bu görüşte olduğuna inanıyorum, şiddetin ve gözdağının Amerika'da yeri olmadığını açıkça ortaya koymak için birleşmeliyiz" diye konuştu.Kritik ara seçimlerden altı gün önce Biden, Amerika'da girdikleri seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyi taahhüt etmeyecek her düzeyde görev için adaylar olduğuna işaret etti."Amerika'da kaosa giden yol budur" diyen Biden, "Bu benzeri görülmemiş bir şey. Yasa dışı. Ve Amerika'ya ait değil" diye devam etti.Biden, özellikle Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine yönelik saldırıya işaret ederek, Trump'ın seçimin çalıntı olduğuna ilişkin asılsız iddialarının "son iki yılda siyasi şiddetin ve seçmenlerin sindirilmesinin tehlikeli yükselişini körüklediğini" söyledi.Siyasi şiddet konusunda artan endişelere ve Amerika'nın uzun süredir devam eden zorlu ancak barışçı ve doğru seçim geleneğine ilişkin tehditlere işaret eden Biden, bu Cumhuriyetçiler’in “2020'de seçmenlerin haklarını lağvederek ve seçim sistemini yıkarak yenildikleri halde başa geçmeye çalıştıklarını” söyledi.Biden’ın konuşması, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi kaçırmaya çalışan bir kişinin eşi Paul Pelosi'yi San Francisco'daki evlerinde ciddi şekilde yaralaması ve fiziksel tehditlerin Kongre üyeleri ile seçim görevlilerini derinden sarsmasından birkaç gün sonraya denk geldi."Bu ülkede siyasi şiddete göz yuman veya sadece sessiz kalan kişi sayısında endişe verici bir artış var" diyen Biden, "Sessizlik suç ortaklığıdır" ifadesini kullandı.Bunun 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını ve Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerinde seçmenlerin iradesini devirmeye yönelik girişimlerinin ardından ilk federal seçim olduğunu vurgulayan Biden, seçmenlere oylama sonuçlarına karşı çıkan adayları reddetme çağrısında bulundu.Trump yönetimindekiler seçimlerde herhangi bir yaygın hile veya müdahale olmadığını açıklamıştı..Biden seçmenlerden, "İçinde bulunulan an hakkında uzun uzun düşünmelerini" istedi."Kullandığımız oyların demokrasiyi koruyup korumayacağı veya onu riske atıp atmayacağı sorusuyla sık sık karşılaşmıyoruz" diyen Biden, ancak bu yıl bununla yüz yüze olunduğunu söyledi.Biden bu konuşmayı 8 Kasım'da sandıkların kapanmasına sadece altı gün kala, ABD Kongresi’ne sadece birkaç blok mesafede bulunan Union Station'dan yaptı. Ara seçimler için 27 milyondan fazla Amerikalı şimdiden oy kullanmış durumda.18 Eylül 2021 - Kongre binası baskını sanıklarının 'siyasi tutuklu' olduğu iddiasıyla toplanan göstericilerin olası şiddet eylemlerine karşı ABD polisi görev başındaydıBeyaz Saray'ın kıdemli danışmanı Anita Dunn 6 Ocak Kongre baskınına atıfta bulunarak, konuşmanın ABD Kongresi’nden yapılmasının nedenini "Şiddetin demokratik süreçleri yıkmaya yöneldiğini orada gördük" diye açıkladı.Dunn, "Çoğu Amerikalı’nın tiksindirici bulduğu siyasi şiddet tehdidi ve siyasi amaçlarınızı ilerletmek için şiddet kullanacağınız fikri, neredeyse tüm Amerikalılar’ın karşısında birleştiği ve hepimizin karşı çıkabileceği bir şey. Yakın zamanda korkunç şeyler olduğunu gördük" ifadesini kullandı.