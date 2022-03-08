Samanyolu Haber /Dünya / Biden'den yeni Rusya hamlesi: Petrol ithalatını bugün yasaklayabilir /08 Mart 2022 17:08

Biden'den yeni Rusya hamlesi: Petrol ithalatını bugün yasaklayabilir

Bloomberg News’in haberine göre, ABD’de Joe Biden hükümeti Rusya’dan enerji ithalatını bugün yasaklayabilir.

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Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Joe Biden hükümeti, Avrupalı müttefiklerinin katılımı olmadan Rusya’dan petrol ithalatını bugün yasaklayabilir.

Konuya yakın 2 kaynak, yasağın Rusya’dan petrol, LNG ve kömür ithalatını kapsayacağını söyledi.

Bloomberg'in haberine göre, erken saatlerde ABD’nin Rusya’dan petrol ithalatı yasağını değerlendirdiği belirtilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus petrolüne yasak getirme konusunda henüz karar vermediklerini söylemişti. Psaki, ABD'nin ağır yaptırımlar getirdiği Venezuela ile petrol konusunu görüştüğünü, Rus petrolüne alternatif üretmek için Venezuela'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve İran ile de görüşüldüğünü belirtmişti.

Avrupa ve ABD Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya yönelik çeşitli yaptırımları devreye almış, ancak Rus gazını yaptırımlardan muaf tutmuştu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre Rusya’dan ham petrol ithalatı toplam petrol sevkiyatlarının yüzde 3’ünü oluşturuyor, ancak diğer petrol ürünleriyle birlikte 2021’de ABD’nin Rusya’dan toplam ithalatı yaklaşık yüzde 8’lik paya sahip.
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