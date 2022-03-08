Erdoğan yağ krizinde 'inkar'a sarıldı: Kriz yok, muhalefetin kampanyası

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın Muhtarlarla Buluşma programında açıklamalarda bulundu. Ayçiçek yağı krizini inkar eden Erdoğan suçu muhalefete attı AKP'yi zorda bırakmak için 'kampanya' yürütüldüğünü ileri sürdü.







AYÇİÇEK YAĞI KRİZİ



"Bizim ayçiçek yağı gibi bir sorunumuz yok" diyen Erdoğan, "Muhalefet ülkeyi darda göstermek için böyle bir kampanya yürütüyor. Muhtarlarımızdan şunu istiyorum, marketlerde bakkalarda ayçiçek yağı var mı, yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığı'mız adına depolarını bile takip edip ihbar edeceksiniz. Sizler İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanının eli ayağısınız. Yani bu devleti provoke etmeye çalışanlara gerken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu, ayçiçek yağını, zeytinyağını stokluyorlar. Sonra yok diyerek böyle bir kampanyayı yürütüyorlar. Burada bir olacağız. Ahlaktan yoksun olanlara gereken dersi vereceğiz. İçişleri Bakanım ile dün bunu konuştum. Nerede bir stokçu var ise, ahlaksız var ise gerekeni yapacağız. Bunun hesabını verecekler" ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN'DAN DOKTORLARA: "BIRAKIN GİTSİNLER"



Doktorların en az 8-9 bin TL maaş aldığını söyleyen Erdoğan, " 'En fazla alan doktor ne alıyor' diye sordum, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, giden gitsin. Üniversiteden yeni mezun doktorlarımızı buralara getiririz. Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurt dışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz. Küresel sağlık, ekonomi ve güvenlik krizinin yol açtığı bir takım sorunları ülkemize mahsus göstermek suretiyle insanları tahrik etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.