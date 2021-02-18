Samanyolu Haber /Gündem / Biden'ın ilk yurt dışı teması: Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak /18 Şubat 2021 14:22

Biden'ın ilk yurt dışı teması: Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik ve dış politika alanlarında dünyanın en saygın forumu olarak kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı’nda uluslararası politik hedefleri konusunda bir konuşma yapacak.

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Almanya’nın Münih kentinde her yıl düzenlenen ve siyasetçilerin yanısıra uluslararası diplomasi ve güvenlik uzmanlarının bir araya geldiği Münih Güvenlik Konferansı, bu yıl Corona pandemisi nedeniyle video konferans olarak gerçekleştirilirken, Biden’in Cuma günü konferansa bağlanarak ABD’nin Avrupalı ortakları ile ilişkileri, NATO’nun geleceği ve uluslararası güvenlikte işbirliği gibi konuları ele alacağı öğrenildi.

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, "Yeni Başkan Biden’in konferansa katılmaya karar vermesi ve bu kapsamda ilk kez Avrupa kamuoyuna seslenecek olması çok önemli bir olay. Bu karar, Biden’in Almanya’nın transatlantik ilişkilerde öncü görev almasına yönelik büyük beklentisini de gösteriyor" dedi.

Biden’in Münih‘teki Bayerischer Hof Oteli’nde kurulan konferans merkezine bağlanarak, buradan internet ortamında ve televizyon kanallarının naklen yayınında konuşacağını söyleyen Ischinger, ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron’un konuşmalarının gerçekleşeceğini duyurdu.

Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Biden’in konuşmasında Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 projesine de değinmesini beklediğini söyledi. Biden’in selefi Donald Trump gibi Alman-Rus ortaklığında sürdürülen projeye karşı çıkacağını ve müdahil olanları yeniden yaptırım uygulamakla tehdit edeceğini öne süren Gabriel, Başbakan Merkel’in yapacağı konuşmada ABD’nin tavrına tepki vermesi gerektiğini kaydetti.

Berlin’deki güvenilir kaynaklar, Almanya Başbakanı Merkel’in Kuzey Akım-2 konusunda Biden ile anlaşabilmek ve ABD’nin tavrını değiştirmek yönünde çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını aktarıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Başkan Biden'ın Kuzey Akım-2 projesinin "kötü bir anlaşma olduğunu düşündüğünü" söyleyerek, projeye müdahil olan Alman şirketlere yaptırım uygulamayı değerlendireceklerini ifade etmişti.

Bu arada Münih’teki konferansla ilgili açıklamada, toplam 3 saat sürmesi beklenen video bağlantıda söz alacak diğer isimlerin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates olacağı bildirildi.

Konferans Başkanı Ischinger, sanal buluşmanın başlığının, "Batısızlığı aşmak–Transatlantik ilişkilerin yenilenmesi, küresel sorunlarla mücadele" olarak seçildiğini bildirdi.

Geçtiğimiz yıl, Corona krizi başlamadan birkaç gün önce, 14-16 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 56. Münih Güvenlik Konferansı, Batı’nın uluslararası siyasette daha az etkin olması anlamında kullanılan "Batısızlık" (Westlessness) başlığında düzenlenmişti. Donald Trump döneminde ABD-Avrupa ittifakının kırılganlığını, Avrupa içindeki sorunları ve Çin'in dünya ekonomisine etkisini ele alan konferansa, aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da bulunduğu 40'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları, dışişleri ve savunma bakanları katılmıştı.
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