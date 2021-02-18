Biden'ın ilk yurt dışı teması: Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

Almanya’nın Münih kentinde her yıl düzenlenen ve siyasetçilerin yanısıra uluslararası diplomasi ve güvenlik uzmanlarının bir araya geldiği Münih Güvenlik Konferansı, bu yıl Corona pandemisi nedeniyle video konferans olarak gerçekleştirilirken, Biden’in Cuma günü konferansa bağlanarak ABD’nin Avrupalı ortakları ile ilişkileri, NATO’nun geleceği ve uluslararası güvenlikte işbirliği gibi konuları ele alacağı öğrenildi.



Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, "Yeni Başkan Biden’in konferansa katılmaya karar vermesi ve bu kapsamda ilk kez Avrupa kamuoyuna seslenecek olması çok önemli bir olay. Bu karar, Biden’in Almanya’nın transatlantik ilişkilerde öncü görev almasına yönelik büyük beklentisini de gösteriyor" dedi.





Biden’in Münih‘teki Bayerischer Hof Oteli’nde kurulan konferans merkezine bağlanarak, buradan internet ortamında ve televizyon kanallarının naklen yayınında konuşacağını söyleyen Ischinger, ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron’un konuşmalarının gerçekleşeceğini duyurdu.





Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Biden’in konuşmasında Rus doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 projesine de değinmesini beklediğini söyledi. Biden’in selefi Donald Trump gibi Alman-Rus ortaklığında sürdürülen projeye karşı çıkacağını ve müdahil olanları yeniden yaptırım uygulamakla tehdit edeceğini öne süren Gabriel, Başbakan Merkel’in yapacağı konuşmada ABD’nin tavrına tepki vermesi gerektiğini kaydetti.





