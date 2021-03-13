Biden'in sağ kolu isim vermeden 'Türkiye' dedi: Artık çıkın!

Sullivan, Biden adına Libya'yı seçime götürecek süreçte yönetimde bulunacak Ulusal Birlik Hükûmeti'nin güvenoyu almasını kutladı.







T24'te yer alan habere göre Sullivan, yayımladığı açıklamada ABD'nin 24 Aralık 2021'de seçime gidilebilmesi için yapılan planı baltalamaya çalışan tarafların sorumlu tutulması için çaba sarf edeceklerini belirtti. Açıklamada, "Tüm Libyalılar demokratik süreç aracılığıyla liderlerini seçmeli, dış müdahale ve şiddetten kurtulup egemenliğini tekrar sağlamayı hak ediyor" denildi.





Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, "Masum Libyalılara zarar veren silahları gönderen ve ülkeye paralı asker sokan yabancı ülkelerin Libya'dan çekilip, barışçıl siyasi geçiş çağrılarına saygı göstermesinin zamanı çoktan geldi" ifadelerin kullandı.





"Şimdi Libyalıların silahlarını bırakıp farklı görüşlerini barışçıl şekilde çözme fırsatı var" diyen Sullivan, Libya'nın daha istikrarlı bir döneme geçiş yapabileceğini yazdı.