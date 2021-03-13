Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti /13 Mart 2021 11:22

Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu vefat etti. Servet Soylu bir süredir Covid-19 sebebiyle tedavi görüyordu.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir süredir corona virüsü tedavisi gören annesi Servet Soylu vefat etti.

Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu yaklaşık üç aydır corona virüsü tedavisi görüyordu. Süleyman Soylu, eşi ve kızı da geçen yıl ekim ayında corona virüsüne yakalanmıştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

San Cristobal yanardağı şehri küle boğdu

Çin'in StarWars robotları

Çin'in StarWars robotları

Canlı yayında akılalmaz kaza

Canlı yayında akılalmaz kaza

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Sabırsızlık felaket getirdi

Sabırsızlık felaket getirdi

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Tren otobüsü biçti

Tren otobüsü biçti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:08:56