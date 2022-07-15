Samanyolu Haber /Dünya / Biden'ın Suudi Arabistan temasları başladı /15 Temmuz 2022 21:59

Biden'ın Suudi Arabistan temasları başladı

Çıktığı Ortadoğu turunun son durağı olduğu ifade edilen Suudi Arabistan'a varan ABD Başkanı Joe Biden'ın, Veliaht Prensi Selman Muhammed bin Selman ve Suudi Bakanlarla da bir çalışma toplantısı yapacağı açıklandı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretleri çerçevesinde Suudi Arabistan’ın Cidde kentine geldi.

Ziyaret sırasında insan haklarını görüşeceğini belirten ABD Başkanı Biden, havalimanında Mekke eyaletinin Valisi Prens Halid el-Faysal tarafından karşılandı. Beyaz Saray, Biden'ın Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz ile ikili görüşme yapacağını ardından, beraberindeki heyetle birlikte Suudi Veliaht Prensi Selman Muhammed bin Selman ve Suudi Bakanlarla bir çalışma toplantısı yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Orta Doğu ziyaretleri çerçevesinde İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüşmüş daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.
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