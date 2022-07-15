Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta maymun çiçeği aşısı izdihamı /15 Temmuz 2022 21:55

New York'ta maymun çiçeği aşısı izdihamı

Koronavirüs sonrasında dünyada yeni bir salgın endişesi meydana getiren maymun çiçeği virüsüne karşı ABD'de aşı olmak isteyenlerin New York'ta açık havada kurulan aşı merkezlerinde izdihama neden olduğu belirtildi.

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ABDPost.com'da yer alan habere göre New York'ta açık havada kurulan aşı merkezlerinde insanlar maymun çiçeği aşısı olmak için izdiham meydana getirirken, aşı randevusu almak için oluşturulan internet sitesi ise yoğunluk nedeniyle Salı günü çöktü.

New York Sağlık Departmanı "Mevcut tüm maymun çiçeği aşısı randevuları doldu." şeklinde durumu açıklayan bir tweet attı.

Şehir, randevu talebini karşılamak için çalışmalara başladığını duyurdu ve yeni aşılar geldiğinde internet sitesinden duyurulacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki haftalarda aşı arzı arttıkça daha fazla randevu verebileceğiz. Neden olduğumuz hayal kırıklığı için özür dileriz ve istikrarlı bir randevu altyapısı oluşturmak için çalışıyoruz. New Yorklulara sağlamak için yakın gelecekte daha fazla doz monkeypox aşısı almayı dört gözle bekliyoruz.” denildi.

CDC verileri, bu hafta başında ülke çapında 929 maymun çiçeği vakası olduğunu gösteriyor.

New York ve Washington DC; diğer insanlardan farklı olarak biseksüel ve gey erkekler ile trans kadınlara iki dozluk Jynneos çiçek aşısı sunuyor. Ancak her iki şehir de randevu vermeye başladıkları gün aşı kaynakları hızla tükendi.
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