Samanyolu Haber /Ekonomi / Biden'la görüşme doları ateşledi /15 Haziran 2021 10:54

Biden'la görüşme doları ateşledi

Dün gerçekleştirilen Biden-Erdoğan zirvesinin ardından taraflardan gelen açıklamalar piyasaları tatmin etmedi.

SHABER3.COM

Oluşan belirsizlik ortamı Türk Lirası varlıklar üzerinde baskıyı artırırken dün akşam saatlerinde 8.47'ye yükselen dolar/TL, bugün de 8.55'in üzerine hareketlendi.

Piyasaların haftalardır merakla beklediği Erdoğan-Biden zirvesi dün gerçekleştirildi. Buluşmaya kadar piyasaların fiyatlayabileceği olumlu ya da olumsuz mesaj çıkmazken döviz kurları belirsizlik ortamı oluşması nedeniyle yukarı yönlü hareketlendi.  

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, buluşma öncesinde 8.40 seviyelerinde seyreden dolar/TL, 8.47'nin üzerine çıktı ve gece boyu bu düzeyde hareket etti. Sabah saatlerine kadar bu seviyelerdeki seyrini koruyan dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yüzde 1 yükselişle 8.55'in üzerine çıktı. 

Euro/TL ise dolar/TL ile aynı grafikleri çizdi ve 10.20'den 10.27-10.28 bandına yükseldi. Kur bu sabah ise 10.35'den işlem görüyor. 
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