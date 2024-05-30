BİK yönetimi gayrimenkul alımı için yetki istedi!

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; BİK Yönetim Kurulu’nca Genel Kurul Başkanlığı’na gönderilen toplantı gündeminde, Ankara Çankaya’da hizmet veren çalışma ofisinin, “Konumu ve rahat çalışma ortamı sağlaması” nedeniyle kira ödenmesi yerine satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunun yer alacağı belirtildi. Genel Kurul Toplantısı’nda öte yandan, “Duyulacak ihtiyaca göre" İstanbul’da üç, Bursa’da iki lojman ile Ankara’da bir çalışma ofisinin satılmasının da gündeme getirileceği kaydedildi.





Tasarruf Genelgesi’ne rağmen Basın İlan Kurumu’nun yeni bir gayrimenkul alma talebinin gündeme alınmasına tepki gösteren Çakırözer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Çakırözer, "Biz geçmişte de tasarruf genelgelerine rağmen aynı kurumun lüks otellerde toplantılar yaptığını gördük. Görüyoruz ki uyarı ve eleştirilere rağmen hiçbir değişikliğe gidilmemiş. Emekçiye, memura gelince tasarruf yapalım ama bazı ayrıcalıklı kurumlar genelgeyi delmek için girişimde bulunsun” ifadelerini kullandı.





17 Mayıs’ta yürürlüğe giren Tasarruf Genelgesi’nin kamunun hizmet binası alım ve kiralamalarını öngören hükmüne karşın Basın İlan Kurumu’nun (BİK) hizmet binası alımı için girişimde bulunacağı öğrenildi. BİK’in dün başlayan ve 31 Mayıs’a dek sürecek olan İstanbul’daki Genel Kurul Toplantısı’nda, kurumun kiracı bulunduğu gayrimenkulü satın almasının gündeme getireceği bildirildi.Muhalefet, tasarruf genelgesine karşın Basın İlan Kurumu’nun yeni gayrimenkul alımını gündeme almasına tepki gösterirken, CHP Milletvekili Utku Çakırözer de BİK’in girişimini TBMM gündemine taşıdı.Çakırözer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a şu soruları yöneltti:"- Tasarruf Genelgesi, bir kamu kurumu olan BİK’i bağlamamakta mıdır?- BİK’in Ankara’daki kendisine ait çalışma ofisi neden kullanılmamaktadır? Çalışma ofisi varken neden başka bir çalışma ofisi kiralanmıştır?- BİK söz konusu çalışma ofisi için ne kadar kira ödemesi yapmaktadır? Satın alınması planlanan çalışma ofisinin değeri ne kadardır?- BİK dışında Tasarruf Genelgesi’ni yok sayan başka kurumlar var mıdır?"