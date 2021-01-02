Samanyolu Haber /Gündem / Bilal Erdoğan'ın arkadaşının aldığı ihale ile ilgili erişim engeli haberine gelen erişim engeli haberine erişim engeli /02 Ocak 2021 12:46

Bilal Erdoğan'ın arkadaşının aldığı ihale ile ilgili erişim engeli haberine gelen erişim engeli haberine erişim engeli

Bilal Erdoğan'ın arkadaşının aldığı ihâlenin haberine gelen erişim engeli haberine gelen erişim engeli haberine erişim engeli getirildi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, Kartal İmam Hatip lisesinden arkadaşı olan Aykut Emrah Polat, TMSF’nin düzenlediği ihâleyi 280 milyon liraya kazanmıştı.

Bu habere, 11 Ağustos’ta İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli getirilmişti.

Erişim engeli getirildiğine ilişkin çıkan haberlere de, 2 Eylül’de yine aynı mahkeme tarafından erişim engeli getirildi.

Şimdiyse yine aynı mahkeme, erişim engeli getirildiğine dair çıkan haberlere erişim engeli getirildiğine dair yapılan haberlere erişim engeli getirdi.


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