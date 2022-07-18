Bilal Erdoğan'ın kayınpederine ihale yağmuru!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın dünürü ve Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner’in yönetim kurulu üyesi olduğu şirketin aldığı kamu ihaleleri dikkat çekti.





Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı, TCDD Genel Müdürlüğü, 29 Nisan’da “155 bin Adet B70 Beton Travers Temini” adı altında bir ihale düzenledi. Ardından da ihaleyi 126 milyon 365 bin TL teklif veren Betra Prefabrike Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kazandığı duyuruldu. Şirket ile TCDD arasında da 21 Haziran tarihinde sözleşme imzalandı.





Şirket kamudan aldığı ihalelerle, tren raylarına sinyal kablosu montajı, demiryolları üst yapı işleri, demiryolu hattı iyileştirmesi, bakım ve rehabilitasyon işleri ile yüksek hızlı tren hattın bakım ve tamirat işleri gibi birçok iş yaptı.





TCDD’nin yüz milyonlarca liralık ihalesini alan Betra Prefabrike Şirketi, Uzka İnşaat isimli bir şirkete bağlı. Ayrıca, Uzka İnşaat kamudan yaklaşık 420 milyon TL değerinde 12 ihale alırken Betra Prefabrike Şirketi de kamudan son 10 yılda 242 milyon TL değerinde toplamı 15 ayrı ihale aldı. Bu iki şirketin kamudan aldığı ihalelerin toplam ise 662 milyon TL’yi buluyor.





BİLAL ERDOĞAN'IN KAYINPEDERİ İHALEYE DOYMUYOR

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın dünürü ve Bilal Erdoğan’ın da kayınpederi Orhan Uzuner, Uzka İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi. Şirketin ortakları ve yönetim kurulu üyeleri olduğu belirtilen Ahmet Selçuk Uzuner ile Mehmet Seçil Uzuner’in ise Orhan Uzuner’in kuzenleri olduğu öğrenildi.