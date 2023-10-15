Bilanço ağırlaşıyor: Hamas saldırılarında 1400'den fazla, İsrail'in saldırılarında 2.450 kişi öldü





İsrail hükümeti geçtğimiz dakikalarda Hamas'ın saldırısında ölenlerin sayısını 1400'den fazlaya çıkarttı.





Gazze'deki Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığ ise, İsrail'in bombardımanında 2.450 kişinin öldüğünü duyurdu.





İsrail, beklenen kara saldırısı öncesi Gazze'nin kuzeyine yönelik hava saldırılarını da sürdürüyor.





İsrail kara harekatına hazırlanırken Gazze'den sivil halkın tahliye olması için verdiği süre doldu. Başta BM olmak üzere uluslararası kamuoyu İsrail'e tanıdığı süreden dolayı tepki göstermişti

