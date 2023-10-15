Samanyolu Haber /Dünya / Bilanço ağırlaşıyor: Hamas saldırılarında 1400'den fazla, İsrail'in saldırılarında 2.450 kişi öldü /15 Ekim 2023 20:38

Bilanço ağırlaşıyor: Hamas saldırılarında 1400'den fazla, İsrail'in saldırılarında 2.450 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye beklenen kara saldırısı öncesi binlerce Filistinli Gazze'nin güneyine geçmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tahliye emrini 'ölüm cezası' diye tanımladı. Bilanço da giderek ağırlaşıyor. Yeni resmi açıklamalara göre Hamas saldırılarında 1.400'den fazla, İsrail'in saldırılarında 2.450 kişi öldü.

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İsrail hükümeti geçtğimiz dakikalarda Hamas'ın saldırısında ölenlerin sayısını 1400'den fazlaya çıkarttı.

Gazze'deki Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığ ise, İsrail'in bombardımanında 2.450 kişinin öldüğünü duyurdu.

İsrail, beklenen kara saldırısı öncesi Gazze'nin kuzeyine yönelik hava saldırılarını da sürdürüyor.

İsrail kara harekatına hazırlanırken Gazze'den sivil halkın tahliye olması için verdiği süre doldu. Başta BM olmak üzere uluslararası kamuoyu İsrail'e tanıdığı süreden dolayı tepki göstermişti
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