Samanyolu Haber /Dünya / Bilim insanları araştırdı: Kovid-19'u en çok kimlerin yaydığı ortaya çıktı /06 Şubat 2021 10:38

Bilim insanları araştırdı: Kovid-19'u en çok kimlerin yaydığı ortaya çıktı

İngiltere'de yayınlanan yeni bir araştırma ABD'de Kovid-19'u en çok 20 ile 49 yaş aralığındakilerin yaydığını ortaya çıkardı.

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Science Journal'ın internet sitesinde yayımlanan araştırmayla ilgili, "SARS-CoV-2'nin bulaşmasını sürdüren ve rakamların hızla artmasına neden olan bireylerin 20 ile 49 yaş aralığındakiler olduğunu hesapladık ve ABD'de her 100 Kovid-19 enfeksiyonundan en az 65'inin bu yaş aralığındaki insanlardan bulaştığını tespit ettik." ifadesine yer verildi.

Londra'daki Imperial College'daki bilim insanları tarafından yapılan araştırmada ABD'de virüsün yayılmasında en çok hangi yaş grubunun sorumlu olduğunu hesaplamak için 10 milyondan fazla cep telefonu konum verisi ve Kovid-19'la ilgili kamuya açık bilgilerin kullanıldığı belirtildi.

Salgının hızla artışa geçtiği Ekim 2020 dönemini kapsayan araştırmada virüsün yayılmasında en az payı bulunan grubun yaşlılar ve çocuklar olduğu, genç yetişkinlerin neden olduğu bulaşma sebeplerinin kontrol edilmesi durumunda okulların açılmasının vaka artışına katkıda bulunmayacağı bildirildi.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci de salı günü Kovid-19 aşılama önceliği ile ilgili yaptığı açıklamada, yaşlıların ciddi hastalıklar için daha fazla risk altında olduğunu belirterek, uzmanların genç insanların ABD'de virüsün yayılmasına neden olduğunu söylediğine dikkati çekmişti.
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