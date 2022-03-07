Samanyolu Haber /Dünya / "Bilinçli olarak yaptırımlardan muaf tuttuk" /07 Mart 2022 22:47

"Bilinçli olarak yaptırımlardan muaf tuttuk"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı yazılı açıklama ile yaptırımlara rağmen Rusya’dan doğal gaz ve petrol alımıyla alakalı eleştirilere cevap verdi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı yazılı açıklama ile yaptırımlara rağmen Rusya’dan doğal gaz ve petrol alımıyla alakalı eleştirilere cevap verdi.

Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline geniş kapsamlı ve hedefli yaptırımlarla tepki vermeye yönelik tüm uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade eden Scholz, Rus finans kuruluşlarına, Rusya Merkez Bankası'na ve 500'den fazla kişiye yönelik yaptırımların kararlılık göstergesi olduğunu kaydetti. "Tüm adımlarımız, Rusya'yı sert bir şekilde cezalandıracak ve uzun vadede sürdürülebilir olacak şekilde tasarlandı” ifadelerini kullanan Scholz, Avrupa'nın Rusya'dan gelen enerji tedarikini kasıtlı olarak yaptırımlardan muaf tuttuğunun altını çizdi. Scholz, “Avrupa'nın ısınma, mobilite, güç kaynağı ve sanayi için enerji arzı şu anda başka hiçbir şekilde güvence altına alınamaz. Bu nedenle genel çıkar hizmetleri ve vatandaşlarımızın günlük yaşamı için büyük önem taşımaktadır” dedi.

Rus petrol ve gazına yönelik muhtemel bir ithalat yasağı konusundaki tartışmalar ışığında Rusya'dan gelen enerji arzının hala ne kadar önemli olduğunu belirten Scholz, şu anda Avrupa'nın başka alternatifinin olmadığını açıkladı.

RUS ENERJİSİNE ALTERNATİFLER

Federal hükümetin Rus enerjisine alternatifler geliştirmek için aylardır Avrupa Birliği ve diğer ortaklarıyla birlikte çalıştığına değinen Scholz, "Ama bu bir gecede olmayacak" ifadelerini kullandı. Scholz, bu nedenle Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari şirketlerin faaliyetlerini sürdürmenin bilinçli bir karar olduğunu belirtti.
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