Samanyolu Haber /Gündem / BİM, CarrefourSA, Migros... Zincir Marketlere kötü haber /22 Haziran 2022 11:15

BİM, CarrefourSA, Migros... Zincir Marketlere kötü haber

Rekabet Kurulu, BİM, A101, ŞOK, CarrefourSA ve Migros'a 2.7 milyon TL ceza kesmişti. BİM, CarrefourSA, Migros'un cezaya itirazı mahkeme tarafından reddedildi.

SHABER3.COM

Ayçiçek yağı, şeker, un, yumurta vs. gıda ürünlerinde kartelleşme suçundan Rekabet Kurulu, BİM, A101, ŞOK, CarrefourSA ve Migros'a 2.7 milyon TL idari para cezası kesmişti.

Ceza sonrası BİM, Carrefour ve Migros kesilen cezalara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara İdare Mahkemesi, davanın iptali için açılan davayı reddetti.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI
Gerekçeli kararda, Yeni Mağazacılık AŞ (A 101), BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros Ticaret AŞ ve Şok Marketler Ticaret AŞ arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı, yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı, fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı tespit edildi.
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