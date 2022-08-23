Samanyolu Haber /Gündem / BİM'in 12 aylık enflasyonu yüzde 110 civarında /23 Ağustos 2022 11:05

BİM'in 12 aylık enflasyonu yüzde 110 civarında

BİM CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu 12 aylık enflasyonlarının yüzde 110 civarında olduğunu söyledi.

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BİM CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, 12 aylık enflasyonlarının yüzde 110 civarında olduğunu belirterek, ciro artışını da yüzde 100'ü aşan bir oranda revize ettiklerini ifade etti.

BİM Finans Direktörü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, yılsonu enflasyon ve ciro beklentilerini değerlendirdi.

Bloomgberg HT'ye konuşan Dortluoğlu, asgari ücrette yaşanan artışa paralel şekilde ilk 6 ayda yüzde 37.5'e tekabül eden bir maaş zammı gerçekleştirdiklerini belirtirken, "Aynı şekilde kiralarda da benzer artışlar söz konusu oluyor. Ancak enflasyon şu anda artış trendinde olduğu için ve şu andaki öngörümüzü yüzde 100’ün üzerinde bir yıllık ciro artışı beklentisi olarak revize ettik" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YILSONUNDA YÜKSEK BİR ENFLASYONLA KAPATACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Genel ciro artışlarının da bu rakamların üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Dortluoğlu, "Dolayısıyla bu yönetilebilir bir durumda şu anda ama enflasyon yarın bizi nereye götürecek bilmiyoruz. Bugün için bize sorarsanız bizim şu anda 12 aylık enflasyonumuz yüzde 110 civarında ve Türkiye yılsonunda yüksek bir enflasyonla kapatacak gibi görünüyor. Biz de bu doğrultuda yıllık ciro artışımızı yüzde 100’ün üzerinde bir oranla revize ettik" dedi.
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