Erdoğan paralel evrenden bildiriyor: Enflasyon ve işsizlik belasından kurtulduk

BELASINDAN KURTULDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ ENFLASYON İÇİN SABIR VE DESTEK İSTEDİ





Tayyip Erdoğan’ın paralel evrenden yaptığı düşünülen açıklamalarından satır başları şöyle:Yeni ekonomik politikamızın anlaşılması zaman aldı. Biz neyi nasıl yapmamız gerektiğini iyi bildiğimiz için işimize baktık, ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik.İktisat bilimi fizik, matematik gibi her yerde aynı olguları taşımaz. Biz bu hakikatlari bildiğimiz için kimin ne dediğimize değil, milletimize verdiğimiz sözleri nasıl yerine getireceğimize bakıyoruz.Bütün dünya enflasyon ve işsizlikle boğuşuyor. Türkiye ise istihdam ve ihracatla bu iki beladan kurtulmayı başarmıştır. Asıl dikkat edilmesi gereken enflasyon düzeyinin genel ekonomi üzerinde yol açtığı sonuçlardır. Biz enflasyonun insanlarımızın hayatlarındaki olumsuz etkileri azalmak için insanlarımızın ücretlerini arttırmaya çalışıyoruz.Enflasyon rakamlarımızın çok yüksek seyretmesi elbette üzücü, dikkat edilmesi gereken ekonomi üzerindeki etkisidir. Farklı ülkelerde düşük enflasyon oranlarının etkisi yıkıcı hissediliyor.Bugünkü zorlukları 1994 ve 2001 krizleri ile karşılaştırmak milletimize haksızlık olur. Fiyatların artması istenmeyen bir durum olması nedeniyle üstesinden gelinmesi mümkün bir sorundur.Türkiye’nin ihtiyacı faizi arttırmak değildir. İstihdamı, üretimi arttırmaktır. Bugünkü ekonomi programımızı 10-15-20 yıl önce bu cesaretle uygulayamayabiliriz. O dönemde siyasi ve askeri altyapımız böyle bir politikayı destekleyecek durumda değildi.Bugün Türkiye başka bir ligin oyuncusudur. İş dünyamızdan tek ricam kendi paralarına güvenmeleridir. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Su alırsak hepimiz boğulacağız.Ekonomi ile ilgili bütün kurumlarımız sorumluluklarını yerine getirmektedir. Önümüzdeki yılın ilk ayları itibari ile hayat pahalılığı ile mücadele daha ileriye götürülecek. Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz.Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır. Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti altına alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum.