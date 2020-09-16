Samanyolu Haber /Sağlık / BİM'in balı sahte çıktı /16 Eylül 2020 13:51

BİM'in balı sahte çıktı

Türkiye’nin bilinen ucuzluk marketlerinden biri olan BİM’de satılan balın içeriğinde uygunsuzluk tespit edildi. Uygunsuzluk, Tarım ve Orman Bakanlığının hileli mallar listesi ile duyuruldu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, ilaç etken maddesi karıştırılan, taklit ve tağşiş (içine başka madde karıştırılan) yapıldığı tespit edilen ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan ürünlerden birinin, Türkiye’nin en çok tercih edilen marketlerinden BİM’de satılan bir bal olduğu anlaşıldı.

ULUSLAR ARASI ANALİZ YÖNTEMLERİNE GÖRE BAL SAHTE

Balarısı Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından üretilen Balkaşık Süzme Çiçek Balı (850 gr.) ürününde “C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arası fark” sebepli uygunsuzluk tespiti yapıldı. Balda yapılan sahteciliğin ve taklitçiliğin tespit edilmesi için C13 ve C4 analiz yöntemleri bugün uluslararası alanda kabul görmüş ve çok etkili yöntemler. Tebliğe göre çiçek balında, protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark eksi 1 veya daha pozitif, protein ve ham bal delta C13 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı ise en fazla yüzde 7 olmak zorunda. Bu değerlerin üzerinde bulunan bal, taklit edilmiş veya içinde farklı maddeler katılmış bal anlamına geliyor.
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