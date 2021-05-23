Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela'daki fotoğrafları ortaya çıktı /23 Mayıs 2021 13:49

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela'daki fotoğrafları ortaya çıktı

Gazeteci İsmail Saymaz, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın resmi görevle gittiği Venezuela ziyaretinden fotoğrafları paylaştı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker bugün yayınladığı 7. videosunda, kokain sevkiyatında Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı işaret etmişti. 

Peker, şunları söylemişti:

"Kokain işini anlatayım. Yeni güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım. Ocak ayında 4 gün, Şubat ayında 4 gün Venezuela'da kaldı.

Binali Bey'in böyle bir şeyin içinde olduğunu düşünmüyorum ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım hakkında çektikleri kasetleri -kumar kasetleri değil başka kasetler rüşvettir vs.- daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler bu işin aparatı haline geldiler. Türkiye'ye gelişi gidişi tüm organizasyonun ağları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor neden kokainleri Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil başka gemiler de koordinasyon alıyor. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde. Mehmet Ağar da bu senkronizenin tam ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın. 

Bir de diyorlar devleti zora sokmak için anlatıyor. Hayır ben devleti zora sokmak için anlatmıyorum."

SAYMAZ'DAN ÇARPICI FOTOĞRAF
Peker'in iddialarının ardından İsmail Saymaz, çarpıcı bir fotoğraf paylaştı. 

Erkan Yıldırım'ın resmi görevle Venezuela olduğu bir fotoğrafı paylaşan Saymaz, ''Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım, resmî sıfatı olmadığı halde Aralık 2020’de Türkiye-Venezuela Parlementolar Arası Dostluk Grubu ile bu ülkeyi ziyaret etmiş. Fotoğrafta sağdan üçüncü... Bu fotoğraf, Karakas Büyükelçiliği’nin hesaplarında yayınlandı'' ifadelerini kullandı.

Saymaz kaynak olarak Gazeteci Cüneyt Özemir'i gösterdi. 

Saymaz'ın paylaştığı fotoğraf şöyle: 


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