Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu

Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini bırakarak partisinin İstanbul Belediye başkan adayı olarak seçimlere girmişti. 23 Haziran'da tekrarlanan seçimlerden ikinci kez hezimetle ayrılan Yıldırım'ın partideki konumu tartışmalara neden olmuştu.







Yıldırım'ın Meclis başkanlığı görevine mi döneceği yoksa Cumhurbaşkanlığı'nda mı görev alacağı merak konusu olmuştu. Öte yandan Binali Yıldırım'ın kabine de de görev alabileceği iddiaları gündeme gelmişti. AKP'den yapılan son açıklamalarda ise herhangi bir kabine değişikliğinin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tasarrufunda olduğunun altı çizilmişti.





YENİ GÖREV SARAY'DA





Binali Yıldırım'ın yeni görev yerinin Saray'a daha yakın olduğu Ankara kulislerinde daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki odasının hazırlandığı belirtilirken, Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirileceği belirtildi. Yıldırım'ın, Fuat Oktay'la birlikte ikinci bir yardımcı olarak bu görevi yürüteceği öğrenildi.





Anayasaya göre Cumhurbaşkanı birden daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabiliyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde ant içiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atandıklarında üyelikleri ise sona eriyor.