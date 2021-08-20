Biontech'in etkinliği Astra Zeneca'dan daha hızlı düşüyor

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar henüz akran denetimi yapılmayan çalışmada, "İki doz Pfizer-BioNTech aşısı başlangıçta Covid-19'a karşı daha yüksek koruma sağlıyor ancak etkisi iki doz Oxford-AstraZeneca aşısından daha hızlı düşüyor" ifadelerini kullandı.







Euronews'te yer alan habere göre Perşembe günü yayımlanan araştırmanın sonuçları, İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu tarafından yürütülen ve Aralık ayından bu yana yapılan PCR testlerinin incelendiği anket çalışmasına dayanıyor.





Oxford Üniversitesi Nuffield Tıp Fakültesi'nden uzmanlar araştırmada, iki doz Pfizer ve AstraZeneca aşıları arasında bağışıklık dinamikleri açısından önemli farklılıklar bulunduğu sonucuna ulaştı.





Pfizer aşısında daha güçlü başlangıç etkisi görüldüğü ancak aşılamadan birkaç ay sonra viral yüke ve semptomatik enfeksiyona karşı etkinin daha hızlı düştüğü belirtildi. Bununla birlikte her iki aşıda da aylar sonra koruma oranının düşük kaldığı saptandı.





Araştırmacılar, "Sonuçlar iki aşıda da dört ve beş ay sonra benzer etki oranı gösteriyor" ifadelerini kullanırken uzun süreli etkilerinin araştırılması gerektiğini söylüyor.







Öte yandan araştırma, koruma oranının daha önce Covid-19 geçirmiş insanlar arasında daha yüksek olduğunu belirtiyor.