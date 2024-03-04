Bir 15 Temmuz fırıldağı: İnekçi Cavit’in fırsatçılığı

Bold Medya'da yer alan habere göre Bilgi ve belgeler ışığında 15 Temmuz gerçeklerini anlatan Selçuk Adıgüzel yeni bir sahtekarlığın daha peşine düştü.



Binbaşı rütbesindeyken ordudan ayrılan eski kara havacı pilot Cavit Akçay, 15 Temmuz sonrası Saray’a yakın bazı gazetelerde bir takım iddialarda bulunmuştu.



15 Temmuz sonrası tutuklanan askerlerin mobingine uğradığı için ordudan ayrılmak zorunda kaldığını ileri süren Akçay’ın hikayesi ise anlattığı gibi değil.



Adıgüzel, eski mesai arkadaşlarından ve 15 Temmuz mahkeme tutanaklarından edindiği bilgi ve belgelerle Akçay’ın ordudan atılma sebebini ortaya çıkardı.



Askeriyedeyken süt işine giren Akçay, kısa süre sonra kışlada ‘İnekçi Cavit’ olarak anılmaya başlandı.



Mesaisinin büyük bölümünü süt işinde geçiren ve ordudaki görevlerini aksatmaya başlayan Akçay, üstleri tarafından başka bir yere gönderildi.



Adıgüzel bu yeni videosunda, AKP’den aday adayı da olan ‘İnekçi Cavit’ olarak bilinen Akçay’ın 15 Temmuz gaziliği ile ilgili bir takım gerçekleri gözler önüne seriyor.