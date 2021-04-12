Bir çiftçi daha borçları yüzünden intihar etti

Üzücü olay, sabah saatlerinde Torbalı'nın Pamukyazı Mahallesi'nde yaşandı. Torbalı'nın yerlilerinden, çiftçilikle geçimini sağlayan 3 çocuk babası Basri Yıldırım, eşinin kahvaltı hazırladığı sırada yatak odasında canına kıydı. Basri Yıldırım'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cumhuriyet gazetesindeki habere gö, Yıldırım’ın, tarlalarını satmasına rağmen borçlarını kapatamadığı için bunalıma girdiği öne sürüldü.
Yıldırım’ın cenazesinin yarın Pamukyazı'dan kaldırılacağı öğrenildi.