Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir ekonomi açıklaması da SPK cephesinden geldi /10 Haziran 2022 00:52

Bir ekonomi açıklaması da SPK cephesinden geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetimlerinin ardından bir ekonomi açıklaması da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) cephesinden geldi.

SHABER3.COM

Ekonomik tedbirler kapsamında akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetimlerinin ardından bir ekonomi açıklaması da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) cephesinden geldi.

Kurulun resmi internet sitesinde duyurulan iki ayrı açıklamada hem yurt içinde yapılan halka arz faaliyetleri hem de altın sertifikası ihracına ilişkin duyurulara yer verildi.

İşte SPK'nın resmi sitesinde yer alan o açıklamalar:

Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında;

Yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek,

Şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidilmiştir.

Buna göre;

1) Halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde;

a) Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %20’sine tekabül etmesi durumunda %50 oranında indirime gidilmesine,

b)  Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %40’ına tekabül etmesi durumunda %90 oranında indirime gidilmesine,

c) Bu tür başvuruların öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılmasına,

2) Yurtdışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak Kurul ücretlerinde %50 oranında indirime gidilmesine,

3) Halka açık olmayan şirketlerin yurtdışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde Kurul ücreti alınmamasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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