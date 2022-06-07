Samanyolu Haber /Gündem / Bir erken seçim iddiası da Nagehan Alçı'dan: 'İşler iktidar lehine değişebilir' /07 Haziran 2022 15:47

Bir erken seçim iddiası da Nagehan Alçı'dan: 'İşler iktidar lehine değişebilir'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Haziran 2023'te yapılması beklenen seçimlerin sonbahara çekilebileceğini söyledi. Temmuz ayında açıklanacak ücret zamlarının havayı iktidar lehine değiştirebileceğini ifade etti.

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İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nagehan Alçı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sıklıkla Haziran 2023'te yapılacağını söylediği seçimlerin öne çekilebileceği görüşünü dile getirdi.

Alçı, Habertürk'te yayımlanan yazısında, "Son dönemde erken seçim ihtimaline yönelik yorumlar artıyor. Ben de sonbaharda bir seçim olma olasılığını kuvvetli görüyorum" dedi.

"Böyle bir ortamda muhalefet ısrarla adayı seçim takvimi açıklandıktan sonra ilan edeceğini söylüyor. Bu doğru bir taktik mi?" ifadesini kullanan Alçı, MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar'ın bu soruya "Yanlış" yanıtını verdiğini aktardı.

"Özer Sencar’a göre yanlış zira erken seçime gidilirse muhalefet adayı kendini anlatmak için yeterli zaman bulamayacak. Kaldı ki iktidar cephesi yıpratma taktiğini zaten ismi geçenlere uyguluyor diyor Metropol Araştırmanın Başkanı" ifadelerini kullanan Alçı, seçmen kitlesinin yüzde 20-25'inin kararsızlarda durduğunu belirterek "Öte yandan CHP ile AK Parti arasında hala yaklaşık 10 puan fark var. AK Parti rakibi CHP’nin 10 puan önünde görünüyor. HDP kemikleşmiş şekilde yüzde 12-13 bandında. CHP olduğu yerde sayıyor, İYİ Parti’de dalgalanmalar olsa da yüzde 15’in üzerinde bir yere oturmuş görünüyor. DEVA ve Gelecek’te herhangi bir rüzgar görünmüyor" dedi.

'İŞLER BİR ANDA İKTİDAR LEHİNE DEĞİŞEBİLİR'
"Bence çok ilginç olan ekonominin bu kadar sıkıntılı olduğu bir noktada yeni bir arayışın gözle görünür şekilde yükselmemesi" diyen Alçı, "Muhalefet söylem üstünlüğünü elde etmiş görünse de güven verici bir çıkış yapmayı başarmış değil. Temmuzda art arda açıklanacak ücret zamları ve Suriye ya da Yunanistan üzerinden esme ihtimali olan kuvvetli bir milliyetçi hava işleri bir anda iktidar lehine değiştirebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hava üzerinden seçime gidebilir" ifadelerini kullandı.
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