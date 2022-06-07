Kamu görevlilerini açığa alma kararının altındaki imzalar silindi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilme ve açığa alma işlemleri devam ediyor.





Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı da 375 Sayılı Kanuna dayanarak, bakanlıkta çalışan bir müfettişi açığa aldı. Ancak açığa alma kararına imza atan kurul üyelerinin isim ve soy isimleri tebligattan silindi ve bundan sonra taraflara tebliğ edildi.





Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan kamu personeli bir sabah uyandığında tebligat gördü. Tebligatı açıp okuyan kamu personeli, görevden uzaklaştırıldığını öğrendi. Tebligatta yer alan bilgilere göre bu kişi 375 Sayılı Kanunu’nun 35. Maddesi’ne dayandırılarak açığa alındı.





Gerekçe olarak da ‘irtibat’, ‘iltisak’ gibi bilgiler yer aldı. Görevden uzaklaştırıldığını öğrenen bakanlık çalışanı, kendisi gibi birkaç çalışma arkadaşının daha bu şekilde görevden uzaklaştırıldığını öğrendi. Açığa alınan kamu personelinin sayısı ise henüz net olarak bilinmiyor.





Durumu fark eden kamu personelleri tebligatı HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na ileterek yaşananların hukuksuz olduğunu söyledi.





Gergerlioğlu, ise açığa alma işlemlerine imza atanların isimlerini ve soy isimlerini silmesine tepki göstererek Sağlık Bakanlığı’na seslendi. Gergerlioğlu, "OHAL güya bitti ama hala OHAL vicdansızlığının, zalimliğinin, keyfiliğinin devam ettiğini görüyoruz" dedi.





Gergerlioğlu, özetle şunları söyledi:





“İktidar gerçekten ülkenin hukuk devleti olmadığıyla ilgili ısrarla inatlı bir belgeleme çalışması yapıyor. 375 Sayılı KHK’nin geçici 35. Maddesi binlerce insanın canını yakmaya devam ediyor. Hâlâ on binlerce insan, çeşitli bakanlıklar tarafından görevinden ihraç ediliyor. Bu ihraçlar uyduruk ihbarlarla bir amirin üst amirine yaranma isteğiyle olabiliyor. Bunun son örneğini de Sağlık Bakanlığı’nda gördük. Bakanlıkta uzun bir süre müfettiş olarak çalışan görevlilerin maalesef ‘hakkınızda üyelik, iltisak gibi ithamlar var. Bunlardan herhangi biri konusunda savunma verin’ yazısıyla insanlar açığa alındı.





Yazıya baktığımızda utanç verici bir yazı olduğunu gördük. İlk önce kişilere suç belirleyip ardından 'hadi bakalım suçlu olmadığınızı ispatlayın' şeklinde bir cevap istiyorlar. Yani önce as, sonra yargıla şeklinde İstiklal Mahkemeleri gibi davranıyorlar. Bu yazıların bir kurul kararıyla tebliğ edildiğini gördük. Kararda da yetkililerin isimleri kapatılarak taraflara tebliğ edildi.





İnanılmaz bir şekilde, imza atan yetkililer isimlerinin kapatılarak tebliğ edilmesini istemiş. Hem yargısız infazla bu insanlar işten atılıyor hem de 'terörist olmadığınızı ispatlayın' diyorlar. Belli ki bunu yapanlar bir utanç içinde isimlerini gizlemek istiyorlar. Bu hukuk devletinde olmayacak bir şey. Utanç verici bir durum... Devlet ciddiyeti hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı ama AKP MHP Cumhur, zulüm ittifakında bu da yapıldı."





Gergerlioğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle, konu hakkında Meclis'e bir soru önergesi verdi.