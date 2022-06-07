Samanyolu Haber /Gündem / Koronaya yakalanan Baerbock Türkiye gezisini iptal etti /07 Haziran 2022 15:49

Koronaya yakalanan Baerbock Türkiye gezisini iptal etti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine Yunanistan ve Türkiye seyahatini iptal etti.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, resmi ziyaret için Pakistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un korona testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sözcü Burger, Baerbock'un Pakistan ziyaretini yarıda kestiğini, buradan Yunanistan ve Türkiye'ye yapacağı seyahatlerin de iptal edildiğini duyurdu.

Sözcü Burger, Dışişleri Bakanı Baerbock'un öğle yemeğinde tat alma duyusunu kaybettiğini fark ettiğini ve bunun üzerine yemekten sonra hızlı korona testi yaptığını söyledi. Baerbock'un ailesinde Cumartesi günü bir kişinin korona test sonucunun pozitif olduğunu belirten Sözcü, Baerbock'un bu kişiyle fazla bir teması olmadığını söyledi. Baerbock'un Cumartesi gününden beri düzenli olarak yaptığı hızlı testlerin de, sonuncusu salı sabahı olmak üzere, negatif çıktığını belirtti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger, test sonucun pozitif olması üzerine Dışişleri Bakanı'nın tüm randevularının iptal edildiğini söyledi.

Baerbock bugün sabah saatlerinde Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari ile görüşmüştü. Çarşamba günü Yunanistan'a hareket etmesi planlanan Baerbock'un Cuma günü de Türkiye'de olması bekleniyordu.
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