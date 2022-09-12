“Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti! Erdoğan:

Yunanistan, Ege Denizi’nde görev icra eden Türk F-16 uçaklarına, Rus yapımı S-300 hava savunma sistemiyle radar kilidi attı.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 ile Ege Denizi’nde uçuş yaparak Yunanistan’a mesaj verdi.





"EY YUNAN, İZMİRİ UNUTMA"

Samsun’da düzenlenen Teknofest 2022’de konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Ey Yunan, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz.” ifadelerini kullandı.





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk kara sularını ihlal eden Yunanistan’a yönelik “bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerinden sonra sosyal medyada yayılan bir arşiv videosu gündem oldu.





“BELLİ BİR ORANDA TOPRAK VEREBİLİRİZ”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde, 2004 yılında, Harvard Üniversitesi'nde ''Ortadoğu'da Demokrasi, Avrupa'da Çoğulculuk ve Türkiye Perspektifi'' konulu konferansta bir dizi açıklamalarda bulunmuştu.





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir Türk katılımcının ''Kıbrıs konusunun çözümünde adadan karşı tarafa toprak verilecek mi?'' şeklindeki sorusuna, "Kıbrıs konusunda arkadaşımızın sorusu, oradan 1 metre toprak verecek misiniz? Adanın şu an yüzde 36'sı KKTC'nin yaşam alanıdır. Belli bir oranda bu tür toprağı verebiliriz. Biz garantör ülke olarak tavsiye ederiz, KKTC bu yaklaşımı gösterir. Buranın çözüme kavuşturulması çok çok daha önemlidir.'' şeklinde yanıtladı.

