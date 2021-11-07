Bir Gökçek skandalı daha!

DÖNÜŞ BİLETLERİ MEDİNE’DEN





SORUŞTURMA BAŞLADI





Ankapark için 2016 yılında Cidde Fuarı’nda tanıtımı için ihaleye çıkıldığı, fuardaki 36 metrekarelik stant için 25 kişinin görevlendirildiği, 7 adet VIP araç temin edilmesi ve 5 yıldızlı otelde konaklamaları dahil ücretlerinin ödendiği belirlendi.Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre bir kısmının eşlerinin de olduğu katılımcıların Türkiye’ye dönüş biletlerinin daha gitmeden önce Cidde’ye 418 kilometre uzaklıktaki Medine’den alındığı ortaya çıktı.Melih Gökçek döneminde, “Ankapark’ın tanıtımı” adı altında Cidde’deki fuar için ihale yapıldığı ancak fuar kafilesinin büyük bir kısmının bir süre sonra Cidde’den ayrılarak Medine’ye gittikleri tespit edildi.29 Ocak 2016 tarihinde davet usulü yapılan ihaleyi belediye şirketi Anket AŞ’nin kazandığı, şirketin ise aynı gün iki saat içerisinde işi alt taşerona ihale ettiği belirlendi. İhale içeriğinde 36 metrekarelik fuar alanı için 25 orta ve üst düzey bürokratın görevlendirildiği, bunlara 7 adet VİP araç tahsis edildiği ve 5 yıldızlı otellerde konakladıkları ortaya çıktıOrganizasyona belediye adına katılan Gökçek dönemi üst düzey bürokratlarının eşleri de dahil oldu. Dönüş biletlerinin tamamının, fuarın başlangıç tarihinden önce, 01 Şubat 2016 tarihinde Cidde’ye 418 kilometre uzaklıktaki Medine üzerinden dönülecek şekilde alındığı ve gezinin iş kalemlerine yer verilmeyerek “organizasyon” adı altında tek kalemde fatura edildiği tespit edildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları, fuar alanından çok uzakta, başka bir kentten dönüş biletlerinin alınmasının ve üst düzey bürokratlarının eşleriyle birlikte Suudi Arabistan’a gitmesinin “dini vecibeleri yerine getirmek maksatlı” değerlendirildiğini belirtti.İşin verildiği firma üzerinden üst düzey bürokrat ve eşlerinin hangi otel, şehir ve harcamalarda bulunduklarının ayrıntılı bir şekilde inceleneceği ve konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.