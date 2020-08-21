Bir gün bile geçmeden...

SAMANYOLUHABER- Merkez Bankası (TCMB) bir hafta vadeli swap (döviz-TL takası) faizini yüzde 8,25'ten yüzde 9,75'e yükseltti.





Dün toplanan Para Politikası Kurulu'nda (PPK) faiz oranlarında değişikliğe gidilmemişti. TCMB böylece Saray'a "faiz artırmadım" mesajı vermişti.





Ancak TCMB döviz talebini kısmak için dolaylı yollardan faizi artırmaya devam ediyor.





Dün de bankaların döviz, altın ve TL mevduat mukabili Merkez Bankası'na emaneten verdikleri munzam (zorunlu) karşılık oranları yüzde 2 artırılmıştı.





MUDİNİN MEVDUATINA GÖZ DİKTİ





Buna göre iki hafta önce yüzde 19'dan yüzde 22'ye çıkarılan 1 yıla kadar vadeli döviz ve altın mevduatı için munzam karşılık yüzde 24'e yükseltildi.





Bir başka ifade ile bankalar 100 dolarlık mevduatın 24 dolarını Merkez Bankası'na teslim edecek. Bankalar artan maliyetleri kredilere hemen yansıttı.





15 yıllık konut kredisinde yıllık maliyet yüzde 9-10 seviyesinden yüzde 11,5'e kadar çıktı.