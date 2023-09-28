Bir iPhone 15 hangi ülkede kaç maaş eder?

iPhone 15 Pro Max, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar için pahalı bir seçenek.







Temel modelde 256 GB depolama alanına sahip olan bu cihazın fiyatı 1.199 dolar gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.







Peki, iPhone 15 almak için ülkeler maaşının ne kadarını veriyor? İşte yanıtı...





İsviçre: %20



Singapur: %24



Amerika Birleşik Devletleri: %28



Birleşik Arap Emirlikleri: %34



Avustralya: %35



Hollanda: %35



Danimarka: %35



Norveç: %37



Kanada: %39



Almanya: %40



İrlanda: %41



Yeni Zelanda: %41



Birleşik Krallık: %42



Avusturya: %45



Belçika: %46



İsveç: %47



Güney Kore: %49



Fransa: %49



Japonya: %52



İspanya: %63



İtalya: %71



Çek Cumhuriyeti: %75



Polonya: %103



Portekiz: %112



Çin: %119



Macaristan: %128



Malezya: %148



Meksika: %162



Rusya: %202



Hindistan: %213



Tayland: %220



Brezilya: %280



Arjantin: %286



Türkiye: %292

Endonezya: %361



Filipinler: %392



İran: %397



Venezuela: %655



Nijerya: %754



Pakistan: %816



Mısır: %821

