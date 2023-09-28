Samanyolu Haber /Gündem / Bir iPhone 15 hangi ülkede kaç maaş eder? /28 Eylül 2023 16:24

Bir iPhone 15 hangi ülkede kaç maaş eder?

Apple'ın yeni çıkardığı iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri, yakın zamanda piyasaya sunuldu. Yüksek performansa sahip bir iPhone sahibi olmak isteyenler, yüklü bir ödemeyi göze almak zorunda. Peki iPhone 15 almak için ülkeler maaşının ne kadarını veriyor?

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iPhone 15 Pro Max, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar için pahalı bir seçenek.

Temel modelde 256 GB depolama alanına sahip olan bu cihazın fiyatı 1.199 dolar gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.

Peki, iPhone 15 almak için ülkeler maaşının ne kadarını veriyor? İşte yanıtı...

İsviçre: %20
Singapur: %24
Amerika Birleşik Devletleri: %28
Birleşik Arap Emirlikleri: %34
Avustralya: %35
Hollanda: %35
Danimarka: %35
Norveç: %37
Kanada: %39
Almanya: %40
İrlanda: %41
Yeni Zelanda: %41
Birleşik Krallık: %42
Avusturya: %45
Belçika: %46
İsveç: %47
Güney Kore: %49
Fransa: %49
Japonya: %52
İspanya: %63
İtalya: %71
Çek Cumhuriyeti: %75
Polonya: %103
Portekiz: %112
Çin: %119
Macaristan: %128
Malezya: %148
Meksika: %162
Rusya: %202
Hindistan: %213
Tayland: %220
Brezilya: %280
Arjantin: %286
Türkiye: %292
Endonezya: %361
Filipinler: %392
İran: %397
Venezuela: %655
Nijerya: %754
Pakistan: %816
Mısır: %821
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