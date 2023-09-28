Samanyolu Haber /Gündem / Alman Avukatlar Birliği’nden AYM’ye çağrı: Artık AİHM kararını dikkate alın /28 Eylül 2023 16:55

Alman Avukatlar Birliği’nden AYM’ye çağrı: Artık AİHM kararını dikkate alın

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar ve Bylock uygulaması ile ilgili KHK'lı öğretmen Yüksel Yalçınkaya kararının yankıları sürüyor. Alman Avukatlar Birliği, AİHM’in kararına göre binlerce kişinin yanlış yere suçlandığını belirterek, "Strasbourg'dan çıkan karar Anayasa Mahkemesi tarafından artık dikkate alınmalıdır.” açıklaması yaptı.

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Alman Avukatlar Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar ve Bylock uygulaması ile ilgili aldığı karara göre binlerce kişinin yanlış yere suçlandığını vurgulayarak, Anayasa Mahkemesi’ne bu kararı dikkate almaları çağrısında bulundu.

Birliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, binlerce kişinin 15 Temmuz sonrasında terörle suçlandığı ve AİHM’in Yüksel Yalçınkaya’nın başvurusu sonucunda aldığı karar ile bunun yanlış olduğunun ortaya çıktığı vurgulandı. Paylaşımda Anayasa Mahkemesi’nin hesabı da alıntılanarak kararın mahkeme tarafından dikkate alınması gerektiği belirtildi.

1871’den beri Alman hukuk mesleğinin çıkarlarını temsil eden bir dernek olan birliğin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

“2016 darbe girişiminin ardından #Türkiye binlerce kişiyi #terör örgütü üyeliğinden mahkum etti – #ECHR’nin şimdi bunun yanlış olduğunu belirledi.

Strasbourg’dan çıkan karar @AYMBASKANLIGI tarafından artık dikkate alınmalıdır.”


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