Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren bir grup göçmen polis çevirmesine yakalanınca kamyondan atlayarak kaçtı.





Sınırların kevgire döndüğünü inkâr eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı yalanlayan skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi.





Yasadışı yollarla Türkiye’ye giren bir kamyon dolusu göçmen polisin yol kontrolü yaptığını görünce kamyondan atlayıp kaçmaya başladı. Sağa sola kaçmayı çalışan göçmenleri polis yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.





Bursa-İzmir Otoyolu’nun Yalova mevkiinde yaşanan o anlar, bir yolcu otobüsündeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.