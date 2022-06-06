Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevinde kalp krizi geçiren Hakan Kaşarlıoğlu vefat etti /06 Haziran 2022 11:42

Cezaevinde kalp krizi geçiren Hakan Kaşarlıoğlu vefat etti

Denizli'de cezaevinde tutuklu olan Hakan Kaşarlıoğlu, iki gün önce hapiste geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

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İki ay önce tutuklanıp Denizli Kocabaş Cezaevine gönderilen, Denizli Çağlayan Catering aşçılarından Hakan Kaşarlıoğlu 4 Haziran’da cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Kaşarlıoğlu’nun ölüm haberini duyuran Denizli KHK Platformu‘nun Twitter hesabından yapılan açıklamada “Hakan Kaşarlıoğlu Denizli Kocaba? Cezaevinde haksız ve hukuksuz KHK uygulamaları nedeniyle mahpusken kalp krizi geçirerek vefat etti. Denizli KHK Platformu olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz” denildi.

Daha önce de hapis yatan Kaşarlıoğlu’nun cenazesi dün öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Gümüşler Mezarlığına defnedildi.

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