Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ve Rusya, Ukrayna tahılı için anlaştı /06 Haziran 2022 11:46

Türkiye ve Rusya, Ukrayna tahılı için anlaştı

Dünyanın tahıl tedariki konusunda gözünü çevirdiği Ukrayna limanlarıyla ilgili Türkiye ile Rusya'nın bir plan üzerinde anlaşmaya vardığı belirtildi.

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Rus gazete Izvestia'nın konuştuğu üst düzey yetkililer Ukrayna'nın liman kenti Odesa'dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda Rusya'nın Türkiye ile geçici bir plan üzerinde anlaştığını belirtti.

Plana göre Türk Silahlı Kuvvetler'i Odesa'nın kıyı bölgesindeki mayınların temizlenmesinden sorumlu olacak.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; tahıl yüklü gemilere Odesa'dan Karadeniz'deki tarafsız sulara kadar Türk gemileri, buradan İstanbul Boğazı'na kadar ise Rus savaş gemileri eşlik edecek.

Yol haritasının 8-9 Haziran'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretinde gündeme gelmesi bekleniyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Lavrov'un Ankara ziyaretinde tahıl konusunun da tartışılacağını doğrulamıştı.
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