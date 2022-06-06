Metin Akpınar'ın Erdoğan yorumu: Seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez

Geçen yıl izleyiciyle buluşan “İyi ki yapmışım” adlı belgeselinden sonra “Sahneye Adanmış Bir Ömür: Metin Akpınar” başlıklı biyografiyle yeniden gündeme gelen sanatçı Metin Akpınar, Cumhuriyet'te yer alan röportajında gündeme dair de yorumlarda bulundu.







2023 yılında yapılacak seçimlere dair konuşan Akpınar "Muhalefet çok büyük hata yapmazsa, siyasi tarihe baktığımızda ekonomik sıkıntılar iktidarlar için çok hoş değildir. Ama son zamanlarda altılı masanıN yetersiz kaldığını görüyorum, çok güzel toplandılar, yuvarlak masa, herkes eşit falan, sadece işte güçlendirilmiş parlamenter sistemde birliktelik olduğu anlaşıldı. Ama dış politikayı ne yapacaksınız, ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz, tarımı nasıl canlandıracaksınız... Sihirli çubukla dokunmuş gibi düzelmez ki bunlar. Çok ciddi plan program yapılması lazım. Yani Mustafa Kemal 29 sanayi buhranını nasıl atlattı, ona bir bakın bakalım.





Askerliğinden sonraki dönemde 16 yıla neleri sığdırmış ona bir bakın. 16 senede iki tane iktisat kongresi, sürekli 4.7 kalkınma hızı, iki tane denk bütçe, iktisadi teşekküllerin kurulması, şeker fabrikalarının kurulması, bankaların kurulması, müthiş bir şey... 1923‘ten 16 sene alın, şimdi de bugünden 16 sene alın, karşılaştırın bakalım ne çıkıyor? İşte altılı bunu masa bunu alıp, bunu uygulamayı vaz ederse, çok çabuk olmaz ama düzelebilir. Öyle bir ümit her zaman var. Ama sayın Cumhurbaşkanı da iyi bir pragmatist, iyi bir zamanlamacı kendine göre, duruma göre kendinden ödün verebiliyor, çabuk değişebiliiyor, dönebiliyor... Burada da seçime giderken eğer yapılan araştırmalarda seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez diye düşünüyorum." dedi





Tamamen iptal mi eder diyorsunuz?sorusuna Akpınar "Tamamen iptal etme hakkı yok ama 6 ay erteleme hakkı var Cumhurbaşkanı olarak ama ondan sonra da meclisin bu 6 ayları uzatma hakkı var. Mecliste de çoğunluğu olduğu için isterse bunu yapabilir. Çünkü bu yüksek enflasyonun dönüşü pek kolay değil. Üretmezsen pahalılık kaçınılmaz, bolluk olacak, talep karşılanacak, artısı olacak ki rekabetle fiyat düşecek. En basit iktisat kuralı. Ama siyasi otorite kendi ideolojisini yerleştirmek için tarımı harcadı, sanayiyi harcadı, gelişimi harcadı... O yüzden bu hale geldik. Yazıktır ya..." yanıtını verdi.