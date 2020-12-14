Samanyolu Haber /Dünya / Bir karantina kararı da Hollanda'da /14 Aralık 2020 22:19

Bir karantina kararı da Hollanda'da

Koronavirüsün etkisini yeniden artırması sonrasında bir karantina kararının da Hollanda yönetimi tarafından alındığı belirtildi.

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülke çapında Koronavirüs'le mücadele etmek için 5 hafta karantina uygulanacağını duyurdu. Ulusa seslenen Rutte, “Mümkün olduğunca evde kalın ve gereksiz yere dışarıya çıkmayın” dedi.

Karantinada yeni önlemler sıralandı 

Rutte, uygulanacak karantinada alınan önlemleri şöyle açıkladı:

“Eczaneler, kuru temizlemeciler ve gözlükçüler gibi süpermarketler, kasaplar ve fırıncılar da açık kalacak. Hırdavatçılar ve giyim mağazaları kapanacak. Sipariş edilen ürünler hırdavatçılardan teslim alınabilir. Müzeler, hayvanat bahçeleri ve yüzme havuzları gibi yerler de kapatılmalıdır. Oteller açık kalabilir ancak artık yiyecek ve içecek servisi yapmayacak. Kütüphaneler kapanıyor, ancak yine de kitap alabilirsiniz. Bankalar açık kalıyor. Kuaförler ve masaj salonları kapatılıyor. Tıbbi meslekler için bir istisna yapılabilir. Bu örneğin fizyoterapistlerin, ebelerin ve diş hekimlerinin çalışmaya devam edeceği anlamına gelir. İlköğretimden üniversitelere kadar okullar Çarşamba gününden itibaren kapanıyor ve çevrimiçi eğitime geçiliyor.”

Hollanda'da son durum

Hollanda’da son 24 saatte ülke genelinde 8 bin 457 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 621 bin 944’e, toplam can kaybı ise 10 bin 82’ye yükseldi.
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