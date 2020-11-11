Bir tabutla tahliye daha: Tutuklu kanser hastası hayatını kaybetti

Hatay İskenderun Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 16 Ekim 2020'de akciğer kanseri teşhisi konulan polis memuru Ahmet Kaplan vefat etti. Kaplan’ın ölüm haberini Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, şahsi Twitter hesabında duyurdu.





GERGERLİOĞLU: BİR CİNAYET DAHA





Bir insanın daha cezaevinden tabutla tahliye edildiğini ifade eden Gergerlioğlu, “Bir cinayet daha işlediniz! Bu kaçıncı vahim ihlal? Ahmet Kaplan ileri evre metastatik akciğer kanseriydi. Bugün cezaevinde vefat etti. Tabutla tahliye oldu Daha bugün TBMM’de @abdulhamitgul e cezaevi cinayetlerini anlatmıştım. Yazıklar olsun. @adalet_bakanlik @ctekurumsal” ifadelerini kullandı.







