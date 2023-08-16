Bir ülkede daha görüldü: Covid-19'un yeni varyantı yayılıyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Eris'in ilk vakasının tespit edildiği bildirildi.







Açıklamada, Güney Afrikalılar Covid-19'a karşı aşı olmaya çağrıldı.





ERİS VARYANTI

DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.





Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.





Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.



