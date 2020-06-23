Bir uluslar arası kuruluştan daha Türk bankalarına kötü haber

Ülkede 400’den fazla banka ve finansal kuruluşu değerlendiren Capital Intelligence Ratings, 14 Türk bankasının yabancı para cinsinden uzun vadeli notlarını BB-‘den B+’ye düşürdü.







Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence Ratings (CI Ratings), 14 Türk bankasının yabancı para cinsinden uzun vadeli notlarını düşürdü ve yabancı para cinsinden kısa vadeli notlarını teyit etti.







CI Ratings’in notlarını BB-‘den B+’ya indirdiği bankalar: Türkiye İhracat Kredi Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, DenizBank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Burgan Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası.





BB notu spekülatif riski tanımlarken, B, “belirgin risk” kapsamına giriyor





Capital Intelligence Ratings ayrıca 12 bankanın finansal kapasite notlarını düşürdü, iki bankanın notlarını ise teyit etti.





12 bankanın yabancı para cinsinden uzun vadeli notlarının görünümlerini negatiften durağanaa revize eden CI Ratings, iki bankanın görünümlerini ise ‘negatif’ olarak korudu.





Bankaların notları 29 Mayıs’ta Türkiye’nin kredi notlarını BB-/B/Negatif’ten B+/B/Durağan olarak revize edilmesine paralel olarak değiştirildi.