Samanyolu Haber /Gündem / Stutgart olaylarıyla ilgili savcılıktan flaş karar /23 Haziran 2020 14:54

Stutgart olaylarıyla ilgili savcılıktan flaş karar

Stuttgart'ta hafta sonu yaşanan polise yönelik şiddet ve yağmalama olayları Alman siyasetinde tansiyonu yükseltti. Savcılık da olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yedi kişi hakkında yakalama emri verdi.

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Almanya’nın Stuttgart kentinde hafta sonunda yaşanan şiddet ve yağma olaylarıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma genişletiliyor.
Mağazaların yağmalandığı ve polise taş ve şişelerle saldırıldığı olayla ilgili Stuttgart Savcılığı’ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, olaylara karışan 16 yaşındaki bir kişi hakkında adam öldürmeye teşebbüs şüphesiyle yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelinin öğrencinin ölme ihtimaline rağmen yere düşen bir öğrencinin başına bilerek tekme attığı iddia ediliyor.

Savcılığın açıklamasına göre, Pazartesi günü toplam yedi şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.  Bir şüpheli hakkında ise Pazar akşamı tutuklama kararı çıkartılmış, bir şüpheli ise şartlı olarak serbest bırakılmıştı.

Yaşı 16 ile 33 arasında değişen ve Alman, Hırvat, Irak, Portekiz ve Letonya vatandaşlıklarına sahip şüphelilere kamu huzurunu bozma, adam yaralama, gibi suçlar yönetiltiyor. Olayın ardından geçici olarak gözaltına alınan 16 kişinin ise serbest bırakıldığı bildirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, olayın nedeni de araştırılıyor. Polis, şiddet olaylarını siyasi kaynaklı olmadığı ihtimali üzerinde duruyor. Baden-Württemberg eyaleti Emniyet Müdürü Stefanie Hinz, “Bu eylemlerin arkasında siyasi bir motivasyon veya dini bir motivasyon olduğuna dair henüz yoğun ipuçlarımız yok” dedi. Hinz olayın bütün yönleriyle soruşturulduğunu söyledi.

Polis, eğlenmek amacıyla parti düzenleyen ve koronavirüs salgını nedeniyle son haftalarda dışarıda buluşan ve bu buluşmalara dair görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişilerin bu olaylara neden olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
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