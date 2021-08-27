Samanyolu Haber /Sağlık / Bir yıl sonra bile etkileri sürüyor /27 Ağustos 2021 14:20

Bir yıl sonra bile etkileri sürüyor

Çin'de Covid-19'un uzun vadeli etkileriyle ilgili yapılan bir araştırmaya göre, birçok kişi hastaneye yatışlarından bir yıl sonra yorgunluk ve nefes darlığı yaşamaya devam ediyor.

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İngiliz tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan araştırmaya göre, Covid nedeniyle hastaneden taburcu edilen hastaların yaklaşık yarısında 12 ay sonra hala en az bir kalıcı semptom (çoğunlukla yorgunluk veya kas zayıflığı) görülüyor.

"Uzun Covid" olarak adlandırılan duruma göre, her üç hastadan biri teşhisten bir yıl sonra hala nefes darlığı yaşıyor. Bu sayı, hastalığın daha şiddetli etkilediği hastalarda daha da yüksek.

Tam iyileşme bir yıldan fazla sürüyor

Euronews'in The Lancet'ten aktardığı habere göre makalede, "Kanıtlanmış tedaviler ve hatta rehabilitasyon rehberliği olmadan, uzun süreli Covid, insanların normal yaşama devam etme yeteneklerini ve çalışma kapasitelerini etkiler. Çalışma, birçok hasta için Covid-19'dan tam iyileşmenin 1 yıldan fazla süreceğini gösteriyor." denildi.

Çalışmada, Ocak ve Mayıs 2020 arasında Covid-19'un çıkış yeri olarak gösterilen Çin'in Vuhan kentinde pandemi nedeniyle hastaneye kaldırılan yaklaşık 1.300 kişi izlendi.

Gözlemlenen hastalardan en az bir semptomu olanların oranı, altı ay sonra yüzde 68'den 12 ay sonra yüzde 49'a düştü.

Depresyon uyarısı

Altı ay sonra hastaların yüzde 26'sında gözlemlenen solunum rahatsızlığı oranı, 12 ay sonra yüzde 30'a yükseldi.

Etkilenen kadınların, erkeklere göre yorgunluk veya kalıcı kas zayıflığından muzdarip olma olasılığının yüzde 43 daha fazla olduğu ve anksiyete veya depresyon teşhisi konma olasılığının iki kat daha fazla olduğu kaydedildi.

Ancak teşhis konmadan önce çalışan hastaların yüzde 88'inin bir yıl sonra işlerine geri döndüğü belirtildi.

Çalışma, ülkelerdeki yetkilileri, sağlık çalışanlarına ve Covid'den etkilenen hastalara uzun vadeli destek sağlamaya hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Durumu anlamak ve bundan muzdarip hastalara daha iyi bakmak için daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulunan başyazıda "Uzun Covid, birinci dereceden modern bir tıbbi zorluktur" denildi.
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