Samanyolu Haber /Gündem / Bir zam da doğalgaza geliyor! /28 Eylül 2022 11:31

Bir zam da doğalgaza geliyor!

Dünya gazetesinin haberine göre doğalgaza yeni bir zam daha geliyor

SHABER3.COM

Zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.

Dünya gazetesinin haberine göre, bilgi veren kaynaklar, zam önerilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletildiğini açıkladı. Gelinen aşamada elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 10’un üzerinde bir zam planlandığı belirtilirken, sanayide üretilen elektrik için de zam önerildiği ancak sanayi kesiminin fiyat artışlarına duyarlılığı nedeniyle bakanlığın bu konuda çekinceli olduğu öğrenildi.

KONUT DOĞALGAZINA ZAM GELİYOR
Konutta doğalgaz tüketimine yapılması planlanan zammın Ekim ayında beklenmediğine dikkat çekilirken, yapılacak zammın sadece bir tüketim grubuna yüksek oranlı olmaması için dağıtılması ve daha düşük oranlı tutulması yönünde de bir çalışmanın olduğu belirtildi.

Gelinen aşamada, elektrik üretimindeki doğalgaza yapılacak artışın kesinleştiği, diğer tüketim gruplarına da olası senaryolara göre birkaç gün içinde karar verileceği söylenildi.
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