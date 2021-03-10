Bireysel silahlanmada korkunç rakam: 2020'de yüzde 34 arttı

3 binin üzerinde şüpheli ölüm









Raporun 'çevre suçları' başlıklı bölümünde de şunlar yer aldı: “Çevre suçlarında bir önceki yıla göre yüzde 816 oranında artış olmuştur. 2019 yılında 19 bin 61 çevre suçu gerçekleşirken 2020 yılında ise 174 bin 646 çevre suçu gerçekleşmiştir. Jandarma sorumluluk bölgesinde 2019 yılında 389, 2020 yılında 286 orman yangını meydana gelmiş, bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında bir azalış gerçekleşmiştir."