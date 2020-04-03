Samanyolu Haber /Gündem / Biri KOAH ve veremli üç hastayı aynı koğuşa koydular /03 Nisan 2020 12:11

Biri KOAH ve veremli üç hastayı aynı koğuşa koydular

Hasta ve engelli oldukları için bakıma muhtaç 3 kişi, Metris’te aynı koğuşa konuldu. Birbirlerine bakmaları istenen tutukluların aileleri duruma tepki gösterdi.

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Koronavirüs (Kovid-19) tehdidine rağmen cezaevlerinde tutulmaya devam edilen yüzlerce hasta tutuklunun durumu kritik. İki eli olmayan 32 yaşındaki Ergin Aktaş, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) hakkında 5’inci kez verdiği, “Cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen tahliye edilmiyor. Aktaş, cezaevinde geçirdiği 9 yıl sonucunda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve tüberküloz (Verem) hastalıklarına yakalandı. AKP’nin Meclis’e getirdiği tasarıda kapsam dışında kalan binlerce kişiden biri olan Aktaş, salgın riskine rağmen halen Metris R Tipi Cezaevi’nde tutuluyor.

‘OĞLUM KAN KUSUYOR’

Oğlunun durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini söyleyen Tahsin Aktaş, MA’ya verdiği demeçte; oğlunun hastalığından kaynaklı yüksek ateş, terleme ve halsizlik şikayetlerinin yanı sıra sürekli kan kustuğunu belirtildi. Oğlunun kişisel ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olduğuna dikkati çeken baba Aktaş, “Koronvirüs her geçen gün yaygınlaşırken, halen hasta tutukluların bırakılmaması endişe verici. Oğlumun iki eli yok, KOAH ve tüberküloz hastası. Dürt duvar arasında kaldığı her gün durumu daha da ciddileşiyor. Kan kusuyor. Geçtiğimiz gün aradığında kan kustuğunu anlattı” dedi.

ÜÇ HASTAYI BİR KOĞUŞA KOYDULAR
Hasta tutuklu Aktaş ile aynı koğuşta kalan 2 tutuklunun da hasta olduğunu dile getiren baba Aktaş, “Koğuşta 3 kişi kalıyorlar. Birlikte kaldığı kişiler de hasta. Bunlardan biri tekerlekli sandalyede, diğeri ise sırt üstü yatıyor. Bu üç hasta ne kadar birbirine bakabilir? Bunlar birbirine bakacak durumda değil. Virüsün cezaevlerine yayılmasından korkuyoruz” diyerek, endişesini paylaştı.

KAMUOYUNA ÇAĞRI
Oğlunun temiz ve hijyenik bir ortamda kalması gerektiğine işaret eden Aktaş, “Oğlum cezaevinde kendine bakamıyor. Zaten doktorlar daha önce de kalacağı yerin çok temiz olması gerektiğini ve birilerinin sürekli onunla ilgilenmesi gerektiğini belirtmişti. Adalet Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkilere sesleniyorum. Tüm hasta tutukluları serbest bırakın” dedi. Durumun ciddiyetini yineleyen Aktaş, kamuoyuna da duyarlılık çağrısı yaptı.
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