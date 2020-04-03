76 kurumdan Erdoğan'ın bağış kampanyasına karşı ortak açıklama

76 kurum Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öncülüğünde koronavirüs salgınına karşı başlatılan bağış kampanyası hakkında ortak bir açıklama yaptı. “Biz yurttaşlar olarak dayanışmayı biliriz de, vergilerimizle sağlanan kaynaklar nerede?” diye soran 76 kurum, acil karşılanması gereken talepleri açıkladı.

"Halka İBAN numarası gönderen iktidarın önce şu soruya cevap vermesi gerekir; halkın vergileriyle sağlanan kaynaklar nerede?" diyen 76 kurumun ortak açıklaması şu şekilde:









‘HALKA IBAN NUMARASI GÖNDEREN İKTİDAR ÖNCE ŞU SORUYU CEVAP VERSİN’

"Biz yurttaşlar özellikle de felaket günlerinde dayanışmayı biliriz. Dayanışmamızla ve vergilerimizle sağlanan kaynakların bizim için harcanmadığını da biliriz. Bu yüzden halka İBAN numarası gönderen iktidarın önce şu soruya cevap vermesi gerekir. Halkın vergileriyle sağlanan kaynaklar nerede? Neden halkın sağlığı için, salgının ortaya çıkardığı toplumsal ihtiyaçların karşılanması için kullanılmıyor?





Yanıt belli, ülkenin kaynakları sermayeye, yandaş vakıflara, Suriye’deki savaşa, Libya’daki savaşa, bin odalı saraya, Ahlat’taki saraya, Marmaris’teki saraya, cumhurbaşkanının 12 uçaklık filosuna harcandı.”





‘HAZİNE BOMBOŞ’





“Hazine bomboş. Şimdi ezici çoğunluğu yoksul ve emekçi kesimlerden oluşan halktan bağış yapması isteniyor. Üstelik bazı kurumlarda emekçilerden zorunlu kesinti yapılacak. Kimse buna rıza göstermemizi beklemesin!





Yurttaşlar olarak uyarıyoruz ve talep ediyoruz;





TALEPLER: İÇERİDE VE DIŞARIDA OPERASYONLARI DURDURUN, BİLİM KURULU'NA UYUN





-Koronavirüsle mücadelede yerel yönetimlerin ne kadar etkili olabileceğini dünya örnekleri çok açık gösteriyor. Halkın seçtiği ve güvendiği yerel yönetimleri etkisizleştirmek, bağış hesaplarını bloke etmek, kayyım atamak bu mücadeleye en büyük zararı vermektir. Yerel yönetimlerin yetkilerini derhal arttırın ve yerelin güçlenmesi için gereken önlemlerin alınmasını sağlayın.





-Salgınla mücadele saraydan yönetilemez. Virüs salgını ile mücadele bilgi, bilim ve tecrübe gerektirir. Bilim Kurulu’nun önerilerine uyun ve uygulayın. Salgını önlemekle ilgili kararların alındığı toplantılara başta Türk Tabipler Birliği olmak üzere, meslek odaları, toplum örgütleri, siyasi partiler dahil edilmelidir. Topyekûn mücadelenin ön koşulu budur.





-Salgınla mücadele ve yurttaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için kaynak yaratmak amacıyla, sınır ötesi bütün savaşları, müdahaleleri durdurun. İçerde ve dışarda askerî harekâtları sona erdirin.





-2020 bütçesini yeniden düzenleyin. Halen yürütülmekte olan büyük projeleri durdurun, ödenekleri salgınla mücadeleye yönlendirin. Müşteri garantili köprü, yol, havaalanı, vb. ödemeleri erteleyin, bu krizde fayda sağlamayacak bütün kalemlerin ödemelerini, sağlığa, ekonomik- sosyal desteğe, üretime ayırın.





-Yönetimde, harcamalarda, uygulamalarda şeffaflık istiyoruz. Elde edilecek kaynakların nasıl ve nereye harcanacağı yurttaşlara açıklayın. Bunun için acilen katılımcı, hesap sorulabilir kamusal denetim mekanizmaları oluşturun.





Söz konusu olan bu ülkede yaşayan herkesin hayatı. Siyasi istismara, yasakçılığa, kutuplaştırıcı tutumlara, salgından fırsat yaratmaya değil, dayanışmaya, şeffaflığa, doğru bilgiye ve her zamankinden daha çok demokrasiye ihtiyacımız var.”





AÇIKLAMAYI YAPAN KURUMLAR





AÇEY Der., Adıyaman Der. Plat., Adıyamanlılar Der., Ağrı Bezirhane Köyü Der., Ağrı Der. Fed., Ardahan Hocvan Der. Fed., BAGİİDER, Bekiran Gençlik Der., Bingöl Eği. Kül. Der., Bingöl Sosyal Yrd. Der. Fed., Bismilliler Derneği, Bitlis Der. Fed., Bitlis Merkez Korcan Der., Cizreliler Der., Çağlayan Batmanlılar Der., Çataklılar Der., Demokrasi İçin Birlik-DİB, Demokratik İslam Kongresi-DİK, Derikliler Der., Dersim Araştırmaları Merkezi-DAM, Dersim Der. Fed., Din Alimleri Der., Diyalog Grubu, Diyarbakır Bismil Kültür ve Day. Der., Diyarbakır Hani Der., Diyarbakırlılar Der., Doğu Beyazıtlılar Der., Doğu Van Der.,Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Der., Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu, Elih-Batman Der. Fed., Eruhlular Der., Erzurum Der. Plat., Erzurum Tekman (Tatos) Der.,Erzurumlular Der., Geliya Karkara Der., Gergerliler Der., Hak ve Adalet Platformu, Iğdır İl Der., Iğdır İl Der. Plat., Iğdır Kültürü ve Sosyal Yard. Der., Iğdırlılar Sos.Yard. veDay. Der., İkitelli Batmanlılar Kozluk Der., İkitelli Bitlis Der., İst. Amed Der. Fed., Kahtalılar Der., Karakoçan Baroj Der., Karakoçan Der. Fed., Karakoçan Korudum Der., Karayazı Değirmenkaya Köyü Der., Karayazı Der., Kartal Silvanlılar Der., KAYYDER Kültür Der., Keferze Der., Koçgiri Kül Der., Kozluklular Der., Mağdurlar İçin Adalet Platformu, Mardin Der. Fed., Mardin Midyat Helax Der., Muş Bulanık Melekent Der., Muş Bulanık Melle Mustafa Köyü Der., Muş Der. Fed., Muş Silivrililer Der., Silvan Taşpınar Der., Silvan Tokluca Köyü Der., Silvanlılar Der., Şanlıurfa Suruçlular Der., Şehri Van Der., Şile Iğdırlılar Yard. veDay. Der., Şirvan Der. Fed., Timoklular Der., Van Çaldıran Der., Van Der. Plat., Varto Dernekleri Fed., Vartolular Der., Yurttaş Girişimi.