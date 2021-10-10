Samanyolu Haber /Gündem / Birisi 'Kebapçı bölücüler var' mı demişti? /10 Ekim 2021 15:56

Birisi 'Kebapçı bölücüler var' mı demişti?

MHP lideri Bahçeli'nin "bölücü kebapçılar" çıkışı siyasetin gündemine oturmuştu. Bahçeli'nin sözleri gündemdeki yerini korurken Erdoğan, Adana Lezzet Festivali'nde kebapçılarla bir araya geldi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Lezzet Festivali'nde kebapçılarla bir araya geldi. Erdoğan'ın kebapçılarla çekilen karesine çok sayıda yorum geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında söylediği 'bölücü kebapçılar' sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Bahçeli, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” ifadelerini kullanmış ancak bu sözlerle kimi işaret ettiği anlaşılamamıştı.

Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Lezzet Festivali'nde kebapçılarla bir araya geldi. Erdoğan'ın kebapçılarla çekilmiş fotoğraf karesine sosyal medyadan yorum yağdı.

Kullanıcıları, "Kebapçılarla ilgili son kararınız mı?", "Bölücü kebapçılarla kebap keyfi", "Çözüm süreci", "Bölücü değil miydi bu kebapçılar" yorumları yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:




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