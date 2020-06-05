Samanyolu Haber /Dünya / Birleşik Krallık’ta ölü sayısı 40 bini aştı! /05 Haziran 2020 20:11

Birleşik Krallık’ta ölü sayısı 40 bini aştı!

Birleşik Krallık'ta son 24 saat içinde corona virüsü salgını nedeniyle 357 kişi hayatını kaybetti, bin 650 yeni vaka tespit edildi. Ülkede ölü sayısı 40 bin 261'e yükselirken, vaka sayısı da 283 bin 311 oldu.

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Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir gün içinde 207 bin 231 corona virüsü testinin uygulanmasıyla birlikte ülkede toplam test sayısı 5 milyon 214 bin 277’ye çıktı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Birleşik Krallık’ta 13 Mayıs itibarıyla corona virüsü salgınına yönelik tedbirler kısmi olarak kaldırılmaya başlanmıştı.1 Haziran itibarıyla ülkede okullar ve spor salonları açılmış, 15 Haziran’dan itibaren de tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

Birleşik Krallık, ABD’nin ardından dünya genelinde en çok ölümlerin yaşandığı ikinci ülke, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor.
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