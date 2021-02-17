Bitcoin 51 bin doları da aştı

2020 başından beri dalgalı da olsa yükselişini sürdüren Bitcoin ayıca elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık bitcoin satın almasının ardından bu yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 72 arttı.







Öte yandan kripto hedge fonu ARK36'dan Jacob Skaaning, beklenen yükselişe rağmen "Bitcoin hala son derece değişken" diyerek, "büyük fiyat dalgalanmaları beklenebilir" uyarısında bulundu.





Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, geçen haftalarda sosyal medya hesabı Twitter'da, profil açıklamasına Bitcoin etiketi koymuştu. Kripto para biriminin değeri, Musk'ın bu hareketinin ardından yüzde 10'un üzerinde yükselmişti.



