Samanyolu Haber /Ekonomi / Bitcoin 51 bin doları da aştı /17 Şubat 2021 12:23

Bitcoin 51 bin doları da aştı

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, ilk çıktığı günden bu yana en yüksek değerine ulaşarak 51 bin dolar barajını aştı.

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2020 başından beri dalgalı da olsa yükselişini sürdüren Bitcoin ayıca elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık bitcoin satın almasının ardından bu yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 72 arttı.

Öte yandan kripto hedge fonu ARK36'dan Jacob Skaaning, beklenen yükselişe rağmen "Bitcoin hala son derece değişken" diyerek, "büyük fiyat dalgalanmaları beklenebilir" uyarısında bulundu.

Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, geçen haftalarda sosyal medya hesabı Twitter'da, profil açıklamasına Bitcoin etiketi koymuştu. Kripto para biriminin değeri, Musk'ın bu hareketinin ardından yüzde 10'un üzerinde yükselmişti.

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